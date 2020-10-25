التحالف يدمر رابع "مفخخة"حوثية خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، تدمير طائرة حوثية "مفخخة" بدون طيار باتجاه السعودية.

وتعد هذه المفخخة الرابعة التي يسقطها التحالف قبل وصولها الأراضي السعودية خلال 24 ساعة.



وأسقطت قوات التحالف في وقت سابق اليوم الأحد، طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية، هي الثالثة خلال 24 ساعة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساع حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.