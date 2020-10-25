أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زادت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بتعاملات السبت
ووفق تجار، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 229.39 ريال (61.17 دولار)، مقابل 229.2 ريال (61.12 دولار)، السبت.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 200.72 ريال (53.52 دولار) مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس.
أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 172.05 ريال (45.88 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 133.81 ريال ( 35.82 دولار).
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وحقق سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية، 7,134.75 ريال ( 1902 دولار).
أما سعر الجنيه الذهب في المملكة (8 جرامات من عيار 21) فسجل1606.37 ريال (428.18 دولار).
وعالميا، استقر الذهب في آخر تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف أثر ضغوط فرضها الدولار القوي.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01% إلى 1905.80 دولار.
وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع.
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