شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله الشيوخ مشيدة بتصدر المرأة صفوف الانتخابات: اصنعى مستقبلك واختارى صح..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وكيلة مجلس الشيوخ فيبى فوزى بالمشهد الحضارى للمصريين وحرصهم على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، ولاسيما المرأة المصرية التى تصدرت الصفوف.

وقالت فيبى - فى تصريحات صحفية على هامش حفل استقبال الأعضاء المعينون اليوم الأحد، إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات وشاركت فى صناعة القرار، موجهه رسالة قويه لها مفادها: "لا تتنازلى عن المزيد، المرأة نزلت واختارت دولتها ورئيسها وكانت صانعة قرار وأدعوها لمزيد من المكتسبات اصنعى تاريخك ومستقبلك واختارى صح وشاركى دائما، كفى لك رئيس يدعمك ويهيئ المناخ لكى، لديك فرص قادمة استثمريها وثقى فى قدراتك الفرصة سانحة لا تضيعيها".

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وفى سياق متصل، قالت فيبى إن حفل استقبال الاعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ اليوم استكمالا للمشهد الرائع الذى بدأ الأحد الماضى بالجلسة الإجرائية، مشيدة بالأعضاء المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصفتهم بالكوكبة الرائعة من العلماء فى كافة المجالات.

وبشأن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قالت فوزى إن جلسة مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس ستبدأ باللائحة التى أعدتها الأمانة العامة وسيتم مناقشتها اليوم، والعمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل فى المجلس واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة.

وأوضحت أن المجلس سينتهى خلال 30 يوما من اللائحة، وقالت فوزى: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقى وسمو دور مجلس الشيوخ".