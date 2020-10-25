شكرا لقرائتكم خبر عن السلاب يواصل جولاته الانتخابية فى مدينة نصر ومصر الجديدة وسط حشود جماهيرية وترحيب وتأييد من الأهالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تصاعد وتسارع وتيرة الحملات الانتخابية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، يواصل المرشح محمد مصطفى السلاب لقاءاته ومؤتمراته وجولاته الانتخابية، حيث عقد عدة مؤتمرات انتخابية بعزبة الهجانة وعزبة العرب وعزبة المسلمين وعزبة ألماظه استقبل خلالها بحفاوة بالغة من الاهالي ، الذين خرجوا في استقباله وعبروا عن حبهم وتقديرهم وثقتهم فيه كما عقد السلاب عدة لقاءات مع الشباب والفتيات طرح خلالها رؤيته للعمل مع الشباب علي حل مشكلاتهم واهمها مشكلة التوظيف.

وأعلن السلاب عن تبني مبادرة يشارك الشباب في صياغة ملامحها واسلوب تفعيلها لخلق فرص عمل للشباب ونشر وتعزيز ثقافة العمل الحر لدي الشباب ، وحول رؤيته لحل مشاكل الدائرة اكد السلاب علي فهمه واستيعابه للمشكلات الملحة التي يعاني منها المواطنين واهمها ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية ، وانخفاض عدد المخابز بمناطق مختلفة بمدينة نصر، وضعف الامكانيات بالوحدات الصحية ، وضرورة توافر ملاعب رياضية للشباب ، وتطوير مراكز الشباب ، فضلا عن المشاكل الملحة بالدائرة المتعلقة برصف الطرق والشوارع الجانبية وانارتها ، وطرح منظومة حديثة للنظافة وتدوير المخلفات ، مع ضرورة العمل علي طرح رؤية جمالية لإعادة النسق المتميز لمصر الجديدة .

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كذلك قام السلاب بعدد من الجولات بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وزيارات للكنائس ولقاءات مع قيادات الكنيسة كما عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المرأة بمدينة نصر ومصر الجديدة، ويواصل السلاب حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه رسائل يومية للناخبين يطرح من خلالها رؤيته للتحديات التي تواجهها الحكومة في المرحلة الحالية والمهمة التي يجب أن يضطلع بها البرلمان القادم ليكون علي قدر توقعات المواطن المصري في حياة كريمة.

جدير بالذكر أن محمد مصطفى السلاب يخوض الانتخابات على أحد المقاعد الفردية كمرشح لحزب مستقبل وطن بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.