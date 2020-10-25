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أسرة الراحل نبيل حلاوة تتلقى العزاء غدا بمنزل العائلة بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أسرة المهندس الراحل نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، عضو مجلس الشورى السابق رئيس هيئة النقل العام الأسبق، الذى توفى صباح السبت، العزاء غداً الاثنين، وقالت الأسرة إنها ستتلقى العزاء للرجال والسيدات بمنزل الأسرة، بـ15 شارع الحرية بمنطقة مصر الجديدة.

 وتوفى المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق عضو مجلس الشورى السابق رئيس هيئة النقل العام الأسبق، أمس السبت، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام، سواء فى العمل التنفيذى أو العطاء السياسي والوطني لبلاده، إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيراً عبر سنوات عطائه المتعددة.

 

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المهندس نبيل حلاوة هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة.

 

 

 

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