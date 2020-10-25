شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والبرلمانية، أن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب وطني وأمانة، وأضاف على هامش استقبال نواب الشيوخ المعينين: "لابد من مشاركة كل من له حق التصويت فهو يمثل الشعب و يجب أن يوصل صوته". وقال وزير شئون المجالس النيابية والبرلمانية: "المشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب مجلس النواب أمر هام، وواجب وطني وهو حق للمواطن في اختيار من يمثلة للقيام بالدور الرقابي والتشريعي".

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لبهو مجلس الشيوخ، ومصافحة الأعضاء المعينين، وأضاف: كان لا بد من إقامة حفل استقبال يليق بالأعضاء المعينين أسوة بالنواب المنتخبين الذين تم لهم إقامة حفل استقبال، وتابع: "هذا المجلس يضم نخبة من خيرة أبناء مصر من أصحاب الكفاءات والخبرات الكثيرة وفي مجالات متعددة".

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وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن الحكومة علي أتم استعداد للتعاون مع المؤسسة التشريعية والبرلمانية في شتي المجالات، لأننا نعمل كمجموعة عمل واحده لصالح المواطن المصري والدولة المصرية.

وأشاد الوزير باللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الشيوخ لاعداد لائحة المجلس، قائلا، : "يرأسها شخصية قانونية علي أعلي مستوي وتضم كفاءات قانونية وسياسية".