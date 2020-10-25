شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: التنسيق بين الغرفتين التشريعتين يحقق نقلة نوعية بالحياة النيابية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية الغرفتين التشريعيتين فى مصر، لافتا إلى أن التكامل والتنسيق فيما بينهما سيحقق نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجلس الشيوخ في تصريحاته الصحفية اليوم على هامش حفل استقبال الأعضاء المعينين، بوعي الناخبين ومشاركتهم في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

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وأضاف عبد الرازق، أنه عندما يؤدي الناخبون دورهم في المشاركة بهذا الوعي، رغم ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فهذه رسالة للعالم إننا حريصين على تحقيق هذا الاستحقاق.

وشدد على نجاح الأجهزة الصحية في القيام بمهامها وقال إن وزارة الصحة تقوم بدور رائع في توفير الضمانات الصحية

وعلي الجانب الآخر، لفت رئيس مجلس الشيوخ إلى مراعاة تمثيل كافة الأطراف السياسية والفكرية والخبرات المختلفة في تشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مضيفا: " نأمل في لائحة تليق بالمجلس وقيمته لتنظيم العمل".