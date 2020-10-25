شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات.. ومتى تتم مضاعفتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة ضد من يذيع أو ينشر أخبارا كاذبة وشائعات عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، وتصل العقوبة لغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

وتنص المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.

وكانت جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة ستجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

كما تجرى الاستعدادات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، والتى ستكون خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.