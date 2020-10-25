شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بطاقة عضوية مجلس الشيوخ، صباح اليوم الأحد، من رئيس المجلس المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامه مجلس الشيوخ صباح اليوم، للنواب المعينين لتسليمهم بطاقات العضوية، واستخراج بطاقة الرقم القومى بالصفة النيابية الجديدة للنواب.

وعبر نقيب الإعلاميين عن بالغ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على تلك الثقة الغالية، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد لخير بلدنا العظيم مصر.

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