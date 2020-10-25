شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى اجتماعات لجنة إعداد لائحة الشيوخ برئاسة رئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى حضور وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، وفيبى فوزي.
ومن المتوقع، أن تنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يومًا، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويٌرفع بها تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيدًا لمناقشتها فى الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.
يٌشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ ستصدر بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنه 2016 تطبق على مجلس الشيوخ وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
ويأتى اجتماع اللجنة، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
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