شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن توقيع بروتوكول "القيمة المضافة" مع وزيرى المالية والعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين عن توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتى المالية والعدل، ونقابة المحامين بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ووقع على البروتوكول كل من، نقيب المحامين رجائى عطية، ووزيرى المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار عمر مروان.

وعلى جانب آخر، تنظم النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجى وخريجات كليات الحقوق، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل، برئاسة رجائى عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

كما أصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد فى نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

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ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامى أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومى، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادى النهرى للمحامين فى المعادى فى موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأى سبب من الأسباب، التوجه فى أى وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادى النهرى للمحامين فى المعادى، واستلام الكارنيه فى أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.