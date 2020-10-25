شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابية يساعد أحد كبار السن فى الإدلاء بصوته بالجيزة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج رئيس لجنة 73 بمدرسة أنس بن مالك إلى فناء المدرسة لمساعدة أحد كبار السن على الإدلاء بصوته فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب بالجيزة، وذلك لعدم مقدرته على الصعود لمقر اللجنة بالدور الثانى، وإنهاء إجراءات إثبات حضوره ومنحه حرية اختياراته والاستماع منه، للحفاظ على سرية الجواب وقام بإنهاء إجراءات التصويت بشفافية فى إطار تيسير الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع لكبار السن وذوى الهمم.

وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخبًا، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

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وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.