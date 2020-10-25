شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية يهنئ عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة "الشيوخ"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، التهئنة بتولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة مجلس الشيوخ، قائلا: "هذه لحظة فخر وفرحة للمحكمة الدستورية بتولي ابنها ورئيسها السابق رئاسة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان"، مضيفا: "المحكمة الدستورية فخورة بتولى المستشار عبد الوهاب هذا المنصب الرفيع فتهنئة قلبية باسمي ونيابة عن زملائي نواب رئيس المحكمة".

جاء ذلك خلال لقاء وفد من المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين برئيس مجلس الشيوخ اليوم بالمجلس.

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وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن مهمة رئاسة مجلس الشيوخ جليلة ولها قدرها، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق مستشار جليل وله قدره، وقد توافقت المهمة مع القائم بها، حيث يساهم المستشار عبد الوهاب بالاشتراك مع مجلس الشيوخ فى صناعة التشريع، مضيفا، "حينما اقول ذلك لا اقول من فراغ فقد تولى المستشار عبد الوهاب رئاسة المحكمة الدستورية، وكان عضوا بها أمدا من الزمان فبلا شك وبلا ريب أن خبرته الدستورية السابقة لن تتخلى عنه بل تدعمه فى عملية التشريع من جانب مجلس الشيوخ".

وأضاف، جئنا لنبارك ونهنىء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ وهو جدير بها متمنيا للمجلس ورئيسه التوفيق فى عمله واداء مهمته الجليلة وهى مساهمة مجلس الشيوخ فى العملية التشريعية وممارسة اختصاصته التى أناط بها الدستور الحالى بعد تعديلاته.

وتابع قائلا، بفضل تعاون نواب الشيوخ مع رئيسهم بخبرته الدستورية سوف نرى وضوح للتشريع من جانب الشيوخ معاونا لمجلس النواب الغرفة الاولى، مضيفا سترى جمهورية مصر العربية وشعب مصر اثر للخبرة الدستورية الكبيرة فى مجلس الشيوخ وتعاون مجلس الشيوخ مع الغرفة الأولى للبرلمان.