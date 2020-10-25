أمين عام الشيوخ: لجنة إعداد اللائحة راعت تمثيل الأطياف السياسية والمجتمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن لجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، راعت تمثيل كافة الأطياف السياسية والمجتمعية بالغرفة البرلمانية الثانية .

وأضاف عتمان، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش استقبال النواب الـ(100) المعينون، أن لائحة مجلس الشيوخ ستحدد مهام عمل المجلس وتنظم علاقته بمجلس النواب، كما تحدد واجبات الاعضاء وحقوقهم .

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن معظم كارنيهات أعضاء المجلس تم تسليمها للنواب وأن الوقت ممتد لمن لم يحصل على كارنيه العضوية .

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وفى سياق متصل، نوه المستشار محمود إسماعيل إلى أن هناك تنسق تام وكامل، بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسيستمر ذلك التنسيق من أجل تحقيق أفضل نتائج على مستوى العمل النيابى، مؤكدا أن هيئة مكتب مجلس الشيوخ باشرت عملها عقب تشكيلها فى الجلسة العامة الماضية .

يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حرص على تحية أعضاء المجلس المعينين (100) خلال حفل الاستقبال الذى تم تنظيمه اليوم الأحد على غرار ما تم مع الأعضاء المنتخبين، وذلك فى حضور وكيله المجلس فيبى فوزى، وأمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل. يُشار إلى أنه سيكون أمام لجنة إعداد اللائحة، مشروع أعدته الأمانة العامة للمجلس والتى كانت محل تقدير المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حيث وصفها بأنها جديرة فى البناء عليها بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة.

وخلال حفل الاستقبال، تبادل رئيس المجلس التهنئة مع أعضاء المجلس المعينون، حيث أعرب أعضاء المجلس عن مدى سعادتهم بعد فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس والدور الهام الذى سيقوم به لاسيما وأنه قامة قانونية كبيرة وله باع فى العمل السياسي.