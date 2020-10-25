شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد حرص سيدة قعيدة على المشاركة فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص سيدة عاجزة عن الحركة على المشاركة فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، للإدلاء بصوتها في لجنتها بمركز أبو المطامير في البحيرة، مضيفة: "وهو ما يكفي لوخز ضمير الكسالى والمتخاذلين عن تحمل الأمانة في اختيار من يصلح ومن يتوقف على اختياره تحديد مصير شعبنا وبلدنا في السنوات الخمس القادمة".

وأضافت غرفة عمليات التنسيقية أنه لا تزال السيدات والمسنون وأصحاب الأعذار يتفوقون في هممهم عن بقية أفراد الشعب، وهو ما يعطي دروسًا في كيفية استشعار الأمانة وعدم التهرب من حملها من أجل حماية مصر من الجهلاء والمنتفعين وأصحاب المصالح.

كما رصدت غرفة العمليات قيام شيخ مسن بمركز إسنا في محافظة الأقصر بالذهاب للجنته الانتخابية في أول ساعة من بدء التصويت باللجان، ليعطي بذلك مثالًا حيًا بأن الكسل وحب الوطن لا يجتمعان في قلب رجل واحد، حتي لو كان ذلك الرجل كبيرًا ليس لديه قدرة كبيرة علي الحركة.

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تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعد 142بينهم بالنظام فردي و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردي و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 ألاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألف و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألف و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألف و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألف و508 ناخبا بأصواتهم في 109 لجنة فرعية.