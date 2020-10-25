محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
أطلق موظف بشركة بترول، أعيرة نارية عدة على جيرانه في شارع بالساحل، إثر خلافات بينه وبين زوجته، ثم حاول بعدها ذبح نفسه بواسطة "كتر".
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة - رفض ذكر اسمه لمصراوي - اليوم الأحد، أن التحريات أكدت خلاف المتهم مع زوجته منذ شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه حاول مصالحتها لكن دون فائدة، وعندما تدخل الجيران لحل الخلاف بينهما أنصفوا الزوجة.
وأشار المصدر إلى أن المتهم غضب من إنصاف الجيران لزوجته، أحضر "طبنجة" وفتح النيران على الجيران وأصاب 4 منهم.
حاول الجاني إنهاء حياته بواسطة "كتر" بعد نفاذ طلقات سلاحه، إلا أنه أصيب بجرح قطعي في الرقبة.
انتقلت قوات الأمن على الفور وضبطوا المتهم، وحضرت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصفوا زوجته في شجارهما.. تفاصيل إطلاق موظف النيران على جيرانه بالساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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