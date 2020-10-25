تأجيل محاكمة متهم في قضية "الهجوم على قسم شرطة الضواحي" لـ11 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بـ" الهجوم على قسم شرطة الضواحي"، لجلسة 11 نوفمبر؛ لندب محامي مع المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي. كانت النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه، وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى جماعة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم.

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