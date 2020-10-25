"ربنا يخلي الرئيس".. "الحاجة نجية" تدلي بصوتها.. والمستشار يخرج لها ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

خرج المستشار أسامة علي سليمان، رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب، رقم 257 في مركز شباب الفشن بمحافظة بني سويف، من مقر اللجنة لمساعدة سيدة مسنة جاءت لتدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية ولم تستطع دخول اللجنة لظروف المرض.

وقالت نجية إبراهيم عبد العظيمن 80 عاما، عقب الإدلاء بصوتها: "أنا بحبكم كلكم وربنا يخليكم ويحافظ عليكم وتحيا مصر، وربنا يخلي الرئيس السيسي".

يذكر أن بني سويف تضم 4 لجان عامة، و481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألفًا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة.