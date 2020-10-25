محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (بي بي سي):
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران حالة من الغضب بعد وفاة شاب تم تداول مقطع مصور له وهو يتعرض لسوء معاملة وتعذيب على يد ما تبدو أنها عناصر الشرطة الإيرانية.
وأمرت السلطات الأمنية الإيرانية بفتح تحقيق في الواقعة في ضوء ما كشفه المقطع المتداول الذي ظهر فيه أحد الموقوفين مكبل اليدين ومربوطاً إلى عمود بينما عمد عنصر من الشرطة إلى رش رذاذ الفلفل في وجهه وعينيه وتسليط الصاعق الكهربائي على جسده في مدينة مشهد بإيران.
وتتهم عائلته الشرطة بأنها المسؤولة عن فقدانه الوعي قبل أن يلفظ أنفاسه لكن مسؤول أمني دفع بأن الشاب العشريني كان مدمنًا على المخدرات وأنه قد تشاجر مع الشرطة ما أدى إلى وفاته.
تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من قرار للسلطة القضائية بحظر أي شكل من أشكال التعذيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيرانية تحقق في حادث وفاة شاب أثناء اعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.