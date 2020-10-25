الشرطة الإيرانية تحقق في حادث وفاة شاب أثناء اعتقاله

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (بي بي سي):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران حالة من الغضب بعد وفاة شاب تم تداول مقطع مصور له وهو يتعرض لسوء معاملة وتعذيب على يد ما تبدو أنها عناصر الشرطة الإيرانية.

وأمرت السلطات الأمنية الإيرانية بفتح تحقيق في الواقعة في ضوء ما كشفه المقطع المتداول الذي ظهر فيه أحد الموقوفين مكبل اليدين ومربوطاً إلى عمود بينما عمد عنصر من الشرطة إلى رش رذاذ الفلفل في وجهه وعينيه وتسليط الصاعق الكهربائي على جسده في مدينة مشهد بإيران.

وتتهم عائلته الشرطة بأنها المسؤولة عن فقدانه الوعي قبل أن يلفظ أنفاسه لكن مسؤول أمني دفع بأن الشاب العشريني كان مدمنًا على المخدرات وأنه قد تشاجر مع الشرطة ما أدى إلى وفاته.

تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من قرار للسلطة القضائية بحظر أي شكل من أشكال التعذيب.