بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في تصادم 4 سيارات ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 4 سيارات أعلى كوبري شرق النيل في مركز بني سويف، اليوم الأحد.

كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين 4 سيارات أعلى كوبري شرق النيل.

أسفر الحادث عن إصابة: "طارق حميدة ياسين 30 عاما، مقيم في الحكامنة، مركز بني سويف، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى سيد عبد السلام 62 عاما، بكسر في الفخذ الأيسر واشتباه كسر في الضلوع، وخالد حسين إبراهيم 44 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ووفاء عصام سيد 21 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، وهبة ناصر حماد 21 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، أسماء علي محمد 19 عامًا، بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح وكدمات متفرقة، هاجر محمد رشدي 19 عاما سنة، بكسر بالفخذ الأيسر، علا سمير شعبان 19 عاما، طالبة، بكسر بالذراع الأيسر، ونورهان محمد صلاح 19 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.