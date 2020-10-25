الرئيس الأفغاني: حركة طالبان لا تزال على صلة بالجماعات الإرهابية

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، أن "مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي أبو محسن، خلال عملية أمنية، يثبت أن حركة طالبان لا تزال على صلة بالجماعات الإرهابية".
وقال غني، في بيان "إن مقتل العنصر البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي من جانب أبطالنا يثبت أن التهديد الإرهابي
وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت، أمس السبت، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن، الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، مشيرة إلى أنه متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.
ويأتي الإعلان عن مقتل القيادي الإرهابي بعد ساعات من مقتل 18 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري على مركز تعليمي في كابول تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتشهد أفغانستان تصاعدا للعنف، في حين تخوض حركة طالبان وحكومة كابول منذ سبتمبر محادثات في الدوحة تهدف لإنهاء عقود من الحرب، لكنها لم تثمر حتى الآن تقدما مهما.
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