ترامب يتهم شبكة سى إن إن الأمريكية بالتحيز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهاجما شبكة CNN "لا ترى شيئا غير كوفيد كوفيد كوفيد فقط، فهى لا ترى معدل وفيات ولا ترى اختبارات الكشف عن الإصابات ولا ترى معدلات التوظيف ولا المؤشرات الاقتصادية الرائعة.. ولا ترى أي شيء نقوم به".
و أتهم الرئيس الأمريكى، شبكة CNN بالتحيزضده بالتركيز المفرط على وباء كوفيد-19 في محاولة لـ"تخويف الجميع" قبيل الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف: "إذا سقطت طائرة على متنها 500 شخص أمام أعينهم لن يقولوا شيئا وسيتجاهلون الأمر وسيستمرون في كوفيد
وتابع: "يحاولون تخويف الجميع لكن عليكم أن تتحكموا في حياتكم وعليكم أن تخرجوا (من بيوتكم)"، مناديا في الوقت نفسه الجمهور، الذين حضر معظمهم بلا كمامات، "الحفاظ على اليقظة" وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي عند الضرورة.
تأتي تصريحات ترامب في وقت تسجل فيه ولاية أوهايو والبلاد ككل أرقاما قياسيا للإصابات بالفيروس رغم وعود الرئيس بأن التغلب عليه بات قريبا.
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