موريتانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت موريتانيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه أول أمس الجمعة بجنيف بين الأطراف المتنازعة في ليبيا .

وهنأت الخارجية الموريتانية -في بيان بثته الإذاعة الموريتاتنية اليوم الأحد، الأشقاء الليبيين على هذا الاتفاق، منوهة بإرادتهم في التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي معاناة الشعب الليبي

الشقيق، ومتمنية أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم في منطقة الساحل وفي حوض المتوسط .وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد صرحت، في وقت سابق، بأن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، تضمن 12 بندا .وشملت بنود الاتفاق، إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد، مع اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا .