رحبت موريتانيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه أول أمس الجمعة بجنيف بين الأطراف المتنازعة في ليبيا .
وهنأت الخارجية الموريتانية -في بيان بثته الإذاعة الموريتاتنية اليوم الأحد، الأشقاء الليبيين على هذا الاتفاق، منوهة بإرادتهم في التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي معاناة الشعب الليبيالشقيق، ومتمنية أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم في منطقة الساحل وفي حوض المتوسط .
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد صرحت، في وقت سابق، بأن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، تضمن 12 بندا .
وشملت بنود الاتفاق، إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد، مع اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا .
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.