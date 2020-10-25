البحرين والولايات المتحدة تبحثان سبل التنسيق العسكري المشترك

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، مع الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبحرين

العقيد جون قاندول، سبل التنسيق العسكري، فضلًا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بعلاقات الصداقة المتميزة القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.