بوتين يعلق على تصريحات ترامب بشأن أعمال نجل بايدن في أوكرانيا

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على تصريحات لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن نجل بايدن كانت له علاقات تجارية مع روسيا وخاصة مع يلينا باتورينا، أرملة عمدة موسكو السابق، يوري لوجكوف.

وصرح الرئيس الروسي، بأنه لا يرى أي جريمة في أعمال نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وحول باتورينا، أكد بوتين أنها كانت تقوم بأعمال تجارية وهو أمر معروف، وأنه لا يدري إن كان لديها شركاء من المواطنين الأمريكيين. أما هانتر بايدن، نجل المرشح

الديمقراطي، فأشار بوتين إلى أن مسألة وجود أعمال لديه في أوكرانيا لا يخص روسيا بالمرة، فهو أمر "يخص الأمريكيين والأوكرانيين" وحدهم.

وتابع: "صحيح أن لديه هناك شركة معروفة واحدة على الأقل كان يديرها عمليا، ويبدو أنه كان يكسب منها أرباحا لا يستهان بها. لكني لا أري في ذلك أي جريمة. على كل حال لا نعلم شيئا عن ذلك".

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ويوم السبت، اتهم ترامب وسائل الإعلام الليبرالية الأمريكية بمحاولة إخفاء

مظاهر الفساد في أنشطة عائلة منافسه جو بايدن، مع أنه قدر إيجابيا كشف صحيفة "نيويورك تايمز" عن المراسلة الإلكترونية لهانتر بايدن، التي يتبين منها أنه كان بإمكان الأخير أن ينظم لقاء لممثل شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة والتي كان عضوا في مجلس إدارتها، مع والده حينما كان نائبا للرئيس الأمريكي.

يذكر أن جو بايدن دعا، في العام 2016، إلى إقالة النائب العام الأوكراني، فيكتور شوكين، الذي بدأ تحقيقا في أنشطة شركة بوريسما. وتم إقالته بالفعل، مع تجميد التحقيق، لكن الهيئة الحكومية للتحقيقات في أوكرانيا فتحت في فبراير 2010 ملفا جنائيا بناء على شكوى شوكين من وقوع تدخل في نشاطاته من قبل جو بايدن.