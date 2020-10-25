التحالف يدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ، الموالية لإيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض مسيرة مفخخة وتدمير في الأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

وكان التحالف اعترض، أمس السبت مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني في منطقة عسير بالسعودية أفاد السبت بسقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، كما تضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.