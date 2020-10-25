أردنيان ينجوان من حادثة عنصرية في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ ساعتين

مع ارتفاع حدة العنصرية داخل فرنسا وتغذيتها من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يستفز العاللم العربي بتصريحاته المسيئة للإسلام والتي على ما يبدو سترفع نسبة الاعتداءات على المسلمين في فرنسا، والتي تجلت في حادثة طعن امرأتين جزائريتين أسفل برج إيفل، في العاصمة باريس، على يد فرنسيتين منذ أيام، كما سُجلت يوم الخميس 22 تشرين الأول حادثة اعتداء أخرى على شاب أردني مبتعث إلى فرنسا لتعليم اللغة العربية وشقيقته المبتعثة أيضا من السفارة الفرنسية في عمان لإكمال دراستها في فرنسا.

ويدعى الشاب محمد أبو عيد، وهو مبتعث من الحكومة الفرنسية للعمل معلما بمدرسة حكومية في فرنسا للغة العربية، أما شقيقته هبة فهي -أيضا- مبتعثة بمنحة من السفارة الفرنسية في عمان والحكومة الفرنسية لدراسة الماجستير في فرنسا.

وروى أبو عيد عبر صفحته على ”فيسبوك“ تفاصيل الاعتداء، مشيرا إلى تعرضه وشقيقته لاستفزاز كبير لمجرد تحدثهما باللغة العربية، وهما يستقلان حافلة، ثم عملية المطاردة التي جرت وكيف تم الاعتداء عليهما إلى أن وصلت الشرطة والإسعاف.

وتساءل في منشوره ”إحنا ما عملنا اشي وأختي مش لابسة حجاب حتى يتحججوا فيه يعني ما بعرفوا إذا احنا مسلمين أو لأ، إحنا موجودين في فرنسا بسبب الحكومة الفرنسية وبسبب إيماننا إنه فرنسا بلد آمن وداعم للحريات، الأردنيين شعب مسالم ومتسامح في كل مكان بكونوا متواجدين فيه“.

وفي نهاية رسالته، قال أبو عيد ”أوقفوا العنصرية وأقفوا الكره، فرنسا رح تخسر كثير بالأحداث اللي بتصير“.

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وقال الفايز إنه ”فور تلقي السفارة اتصالا هاتفيا من المواطنين، تواصل السفير الأردني في باريس معهما للاطمئنان على صحتهما وسلامتهما والتأكيد أن السفارة ستقدم كل المساعدات الممكنة، كما كلف الملحق الثقافي للتوجه فورا إلى المدينة التي يقطن فيها الشقيقان لتقديم المساعدة اللازمة لهما ومتابعة المسائل المتعلقة بالشكوى“.

وأضاف الفايز أن ”السفارة تتابع حاليا الشكوى المقدمة للسلطات المحلية وإجراءات التحقيق، وأن المواطنين بحالة صحية جيدة، وأن الحادثة قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية ”.