حديثه “باللغة العربية” مع شقيقته جعلهما عرضة للضرب المبرح..تفاصيل تعرض أردني لاعتداء “عنصري” رفقة شقيقته في فرنسا

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مواطنا أردنيا تعرض رفقة شقيقته إلى اعتداء جسدي، في مدينة انجرز، في شمال غرب فرنسا، أول أمس الجمعة، من قبل رجل، وامرأة في فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، بحسب المصدر نفسه، إنها تتابع حادثة اعتداء على أردنيين في فرنسا، تعرضا لها، أول أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، ” إن السفارة الأردنية في باريس تتابع حادثة الاعتداء، التي تعرض لها أردني وشقيقته في مدينة أنجرز في شمال غرب فرنسا”.

ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن وكالة الأنباء الأردنية، بترا، عن الفايز أنه تم تقديم المساعدات اللازمة للشاب، وشقيقته، حيث تتم، حاليا، متابعة شكوى رسمية، وإجراءات التحقيق تقوم بها السلطات المحلية هناك، موضحا أنهما بحالة صحية جيدة.

ونشر الشاب المعتدى عليه، واسمه محمد أبو عيد، عبر صفحته في فايسبوك، صورا له وهو في سيارة الإسعاف، وعرض تفاصيل الاعتداء، الذي تعرض له وشقيقته، مشيرا إلى أن حديثه “باللغة العربية” معها جعلهما عرضة للضرب المبرح.

يذكر أن فرنسا تشهد حالة من التوتر بعد حادثة قطع رأس أستاذ تاريخ في إحدى ضواحي باريس على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، والتي تبعتها تصريحات من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سببت أزمة لفرنسا مع العديد من المسلمين.

