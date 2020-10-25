القيادي الاستقلالي عبد الرزاق أفيلال في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، القيادي الاستقلالي عبد الرزاق أفيلال، بعد سنوات من المرض.

ونعت شخصيات استقلالية، أفيلال اليوم، بعد الإعلان عن وفاته، واصفينه بالوطني الكبير والسياسي والنقابي.

وكان أفيلال من بين مؤسسي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأصبح أمينا عاما لها سنة، ليحل محل هاشم أمين.