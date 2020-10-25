حظي الممثل المغربي، سعيد التغماوي، بتكريم سينمائي في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، الذي انطلق ليلة أول أمس الجمعة.
ونال التغماوي، في حفل افتاح المهرجان، أول أمس، جائزة عمر الشريف، وتسلمها من يد النجم المصري خالد النبوي.
وقال الفنان المغربي عند تسلمه درع الجائزة: “عمر الشريف، أعطاني الأمل، فكان شخصية عظيمة للشعوب العربية، ولم أكن أتوقع أن أعمل معه في يوم من الأيام، عملت معه في أحد الأفلام، وتعلمت منه الكثير من الأشياء، واليوم، وأنا أحمل جائزة باسمه، أنا فخور بهذه الجائزة في بلده مصر، الذي دعاني إليها في يوم من الأيام”.
وعن إقامة المهرجان المصري، على الرغم من الوضع، الذي فرضته الجائحة، قال التغماوي: إنه فخور بوجوده في الجونة، واصفا ما يحدث في العالم، بسبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية إلى المهرجان المصري، باعتباره الأول في المنطقة، الذي ينطلق على الرغم مما يحصل، معبرا عن دعمه لفكرة التعايش مع الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم سعيد التغماوي في افتتاح مهرجان الجونة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.