تكريم سعيد التغماوي في افتتاح مهرجان الجونة المصري

حظي الممثل المغربي، سعيد التغماوي، بتكريم سينمائي في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، الذي انطلق ليلة أول أمس الجمعة.

ونال التغماوي، في حفل افتاح المهرجان، أول أمس، جائزة عمر الشريف، وتسلمها من يد النجم المصري خالد النبوي.

وقال الفنان المغربي عند تسلمه درع الجائزة: “عمر الشريف، أعطاني الأمل، فكان شخصية عظيمة للشعوب العربية، ولم أكن أتوقع أن أعمل معه في يوم من الأيام، عملت معه في أحد الأفلام، وتعلمت منه الكثير من الأشياء، واليوم، وأنا أحمل جائزة باسمه، أنا فخور بهذه الجائزة في بلده مصر، الذي دعاني إليها في يوم من الأيام”.

وعن إقامة المهرجان المصري، على الرغم من الوضع، الذي فرضته الجائحة، قال التغماوي: إنه فخور بوجوده في الجونة، واصفا ما يحدث في العالم، بسبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية إلى المهرجان المصري، باعتباره الأول في المنطقة، الذي ينطلق على الرغم مما يحصل، معبرا عن دعمه لفكرة التعايش مع الفيروس.