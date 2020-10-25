قطر.. أداة نشر الديكتاتورية بالصومال (فيديوجراف)

الأحد 25 أكتوبر 2020

كشف فيديوجراف أن قطر لعبت دور كبير في منع تطبيق الديمقراطية في الصومال مؤخرا، حيث تدخلت بشكل كبير في السياسات المختلفة للدولة الأفريقية.



وبين الفيديوجراف بأن قطر عمقت صلاتها بكل ما يخدم أهدافها التخريبية في الصومال حيث تبنت سياسات تخدم أغراضها عبر بناء شبكة من التحالفات وتجنيد الوكلاء، و غيرت نتائج الانتخابات الإقليمية بعد رفض الولايات لتدخلاتها بالبلاد و دفعت بالموالين لها في مناصب مؤثرة كرئيس الاستخبارات الحالي فهد ياسين، وتوجيه بوصلة الانتخابات المقبلة نحو السيناريو الذي يضمن استمرار مصالحها.

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وتوقع خبراء وسياسيون تزوير الانتخابات المقبلة واستمرار نفوذ حركة الشباب ، الأمر الذي يؤكد أن الانتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسسي في خطر.. فإلى متى تستمر تدخلات قطر في الصومال لنشر الديكتاتورية ؟