اسبانيا تعتزم فرض حظر تجول لمواجهة تفشي كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

تعتزم اسبانيا فرض حظر تجول ،اليوم الاحد ، في العديد من مناطقها مع فرض قيود للمرة الثانية في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية التي تضررت بشدة من موجة ثانية من تفشي الفيروس.



وطلبت تسع مناطق إسبانية على الأقل من الحكومة المركزية إعلان حالة تأهب، علما أن بعض المناطق بادرت بنفسها إلى فرض قيود محلية مثل مدريد وقشتالة وليون ومنطقة فالنسيا ومدينة غرناطة في اجراءات منها لمحاربة تفشي الفيروس.

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وسجلت اسبانيا ١٫٠٥ مليون اصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء ، وتماثل 150 الف حالة للشفاء ،ووفاة 34752 حالة.

وأصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا.