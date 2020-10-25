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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بعد ضربه من قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل
الأحد 25 أكتوبر 2020
استشھد شاب فلسطیني من بلدة (یتما) جنوب نابلس ،الیوم الاحد، بعد الاعتداء علیھ من قوات الاحتلال الإسرائیلي.
وقال مدیر مجمع فلسطین الطبي حامد البیتاوي في بیان لوزارة الصحة إن المعاینة الأولیة من الأطباء في المجمع الطبي أظھرت تعرض الشھید عامر صنوبر (18 عاما) لضرب مبرح على رقبتھ. واضاف البیتاوي ان "جثمان الشھید وصل الى المجمع فجر الیوم وكانت علامات عنف وضرب بادیة على رقبته من الخلف".
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