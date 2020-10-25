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الفلبين تصدر تحذيرات مع اقتراب عاصفة مولاف وسط أوامر بالإجلاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 25 أكتوبر 2020

أجلت الفلبين نحو 1800 شخص وعلقت الرحلات البحرية مع توقع أن تؤدي العاصفة المدارية مولاف إلى هطول أمطار غزيرة على منطقتين في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية اليوم الأحد.

 

ووجهت السلطات تحذيرات من هبوب رياح شديدة في العديد من الأقاليم في منطقتي بيكول وكالابارزون مع توقع وصول العاصفة مولاف إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم أثناء عبور منطقة لوزون الجنوبية طبقاً لما أعلنه مكتب الأرصاد الوطني.

 

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وتأتي العاصفة مولاف في أعقاب العاصفة المدارية سودل التي تسببت الأسبوع الماضي في فيضانات واسعة النطاق في إقليم كويزون بمنطقة كالابارزون جنوب شرقي العاصمة مانيلا.

 

 

وقال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن تستمر كثافة مولاف بعد عبور الأرخبيل الفلبيني فوق بحر الصين الجنوبي وربما تصل إلى فئة الأعاصير بحلول مساء الثلاثاء.

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