قوات الأمن العراقية تلقي القبض على إرهابيينِ مطلوبينِ في بغداد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:45 مساءً, 25 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض ألقت القوات الأمنية العراقية في بغداد اليوم القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين.

وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان لها اليوم ، تمكنها من إلقاء القبض على الإرهابيين المذكورين في عمليتين أمنيتين منفصلتين في منطقتي المنصور والدورة ببغداد .

وأشارت إلى اعترافهم أثناء التحقيقات الأولية بانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي, ومشاركتهما بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

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