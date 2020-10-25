شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالتي وفاة و1359 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 477 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1359 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 125 ألفا و123 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 2037 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 118 ألفا و931حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 118 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.