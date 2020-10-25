شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: البت في لقاح كورونا سيكون في بداية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

قال أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأمريكي اليوم الأحد إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر كانون الأول المقبل، لكن من غير المرجح أن يجري أي تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال فاوتشي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنا وفعالا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".

وتابع "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام (المقبل)".