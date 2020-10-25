شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: البت في لقاح كورونا سيكون في بداية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال فاوتشي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنا وفعالا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".
وتابع "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام (المقبل)".
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