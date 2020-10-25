شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: رفع اسم السودان من الإرهاب انتصار للإرادة الشعبية والان نبدء بالتفاصيل
أشاد حزب المؤتمر السوداني بالتقدم الكبير الذي تسجله حكومة السودان الإنتقالية في ملف علاقاتنا الخارجية، واعتبر خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انتصاراً حقيقياً لإرادة شعبنا الظافر، وتتويجاً لتضحياته العظيمة التي ظل يبذلها خلال منافحته للنظام البائد طوال ثلاثة عقود كاملة.
واكد الحزب في بيان له ان رفع السودان من القائمة التي ترعي الارهاب خطوة تفتح الباب على مصراعيه لتحول إيجابي كبير فيما يتعلق بالإستثمار والبناء المؤسسي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتطور الزراعي والصناعي والمعدني، وسائر المجالات الأخرى التي يعزز تطويرها سبل العيش الكريم لكل السودانيات والسودانيين، شريطة العمل الجاد والمستمر في الإنتاج والإستفادة من مواردنا الداخلية، والشروع الفوري في موائمة الأنظمة الداخلية والقوانين الإستثمارية، لتواكب النقلة المتوقعة لتصبح جاذبة لرؤوس الأموال لاسيما الأجنبية منها، لافتا الي ان جني ثمار هذا الانجاز يتطلب الصبر والمثابرة، وعدم رفع سقوف الطموحات على المدى القصير .
كما رحب ببداية الإتصالات مع إسرائيل وانهاء حالة العداء معها، مبينا ان الحدث يتطلب من جميع بنات وابناء السودان الشرفاء إعادة تعريف علاقاتنا الخارجية لتقوم على قاعدة المصلحة الوطنية، وجعلها فوق كل اعتبار، وتغليبها على كل المصالح الأخرى. ونؤكد على أن التطبيع مع اسرائيل يجب أن يقوم على قاعدة التأمين الكامل على تنفيذ مقررات الأمم المتحدة وحفظ كافة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في قيام دولته المستقلة تأسيساً على مقترح حل الدولتين ،ويرى الحزب وجوب ان يجاز الاتفاق النهائي الناتج عن حصيلة التفاوض بين السودان واسرائيل، عبر مؤسسات السلطة الإنتقالية بما يحقق أكبر قدر من التوافق حول مصالح البلاد وشعبها.
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