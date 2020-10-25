الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تجاوز حالات الشفاء من فيروس كورونا لحجم الإصابات اليومية في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 2554 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن تماثل 3140 حالة للشفاء من الوباء". وأضافت أنه "تم تسجيل 55 حالة وفاة بالوباء".

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