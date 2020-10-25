وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "صندوق اعمار المانطق المحررة، سبق له وان تعاقد على استيراد محولات كهربائية من شركة تركية غير معروفة ولا تمتلك اي مؤهلات للخبرة في اختصاصها، حيث تم استيراد 2000 محولة كهربائية بمبلغ يصل الى 15 مليون دولار لتوزيعها على محطات التوزيع في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل واجزاء من بغداد"، مبينا ان "المحولات تم توزيع جزء منها على بعض المديريات وتم ربط فعليا قسم منها في المناطق السكنية".



وأضاف التميمي، ان "المحولات تم فحص عينات منها في وزارة الصناعة والمعادن حيث تبين عدم كفاءتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الفعلية المسجلة ضمن مواصفاتها بالعقد بعد ان فشلت في الفحص بامتياز"، لافتا الى ان "ماحصل هو هدر للمال العام وفساد واضح في وقت ان العراق احوج ما يكون الى اصلاح الواقع الكهربائي اضافة الى الحفاظ على السيولة النقدية في ظل الازمة الاقتصادية الحالية التي نعيشها بهذه المرحلة".



وأكد، إن "ماحصل هو استهانة بمقدرات البلد والشعب العراقي وعلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه دون تسويف وباسرع وقت"، لافتا الى انه "وضمن واجبنا التشريعي كعضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فسنعمل على متابعة الاجراءات والخطوات التي ستعمل من خلالها الحكومة في اجراء التحقيق في هذا الملف وبشكل مباشر".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن ديالى يدعو لفتح تحقيق بـ'شبهات فساد' لعقد محولات كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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