القبض على متهم اغتصب فتاة وقتلها جنوبي بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخبارية عن حدوث جريمة قتل لأحدى الفتيات في منطقة المدائن ببغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية".



واضافت، "بعد تكثيف الجهد الاستخباري تمكنت المفارز أعلاه من القبض على منفذ الجريمة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بقيامة بجريمتة النكراء بمساعدة أحد أقارب المغدورة والتي تم القبض عليها أيضا وقد اعترفت بجرمها بمساعدة المجرم بتنفيذ عملية الاغتصاب ومن ثم القتل، وتم تدوين أقوالهما وتسليمهما الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".



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