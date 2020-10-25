الفيديو المؤلم.. الموت برذاذ الفلفل في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إيران، لا يقتصر دور الشرطة على المحافظة على الأمن كما هو متعارف عليه في بقية دول العالم، وإنما يتجاوزه إلى التعذيب وربما أفظع.

في إيران، لا يقتصر دور الشرطة على المحافظة على الأمن كما هو متعارف عليه في بقية دول العالم، وإنما يتجاوزه إلى التعذيب وربما الموت.

ففي مشهد مؤلم، انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر معتقل إيراني مربوط اليدين على عامود، بينما يقوم أفراد من الشرطة برش رذاذ الفلفل على وجهه وعينيه.

ولم يكتف رجال الشرطة برذاذ الفلفل، بل أوسعوا المعتقل ضربا بالهراوات والصدمات الكهربائية، في مدينة مشهد التي تعد ثاني أكبر المدن في البلاد.





وتداول مستخدمون إيرانيون عبر الشبكات الاجتماعية مقطع الفيديو الذي وصفوه بالمروع، حيث يظهر عنفا جديدا من قبل عناصر الشرطة ضد شاب أعزل مكبل اليدين، ويتعرض للضرب.

في هذه الأثناء، ذكرت النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلا عن مصادر لها، أن الشخص المعتقل يدعي مهرداد سبهري ويتحدر من بلدة حجت بمدينة مشهد.

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اتهامات بالقتل

وقالت عائلة سبهري إن ابنها "توفي اختناقا برذاذ الفلفل في سيارة للشرطة الأسبوع الماضي، قبل نقله للمستشفى، وقد ظهرت عليه آثار تعذيب بدني في أنحاء متفرقة من جسده".

واتهمت العائلة، الشرطة قضائيا بتعذيب سبهري حتى "الموت" أثناء اعتقاله من مكان عمله.

ووصف مغردون على موقع "تويتر" الواقعة بأنها انتهاك حقوقي وسوء معاملة جديدة من جانب الشرطة الإيرانية ضد شخص أعزل، مطالبين بمحاسبة المتورطين.

ووفق وسائل إعلام معارضة ناطقة بالفارسية، تعرض مهرداد سبهري للتعذيب من قبل عناصر الشرطة، لحوالي 50 دقيقة بعد اعتقاله، بناء على دعوى من صهره إثر نزاع مع زوجته.

ويأتي هذا الفيديو في وقت تتعرض فيه إيران للانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجارية هناك.