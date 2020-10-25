هجوم "غامض" على أشهر معهد لكورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد "روبرت كوخ" الألماني بالعاصمة برلين، بمواد حارقة.
ويعد معهد روبرت كوخ المؤسسة المتخصصة في الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها على مستوى ألمانيا.
وذكر محققون أنه تم إلقاء المواد الحارقة على واجهة المعهد، وهو من المؤسسات البحثية المعروفة على مستوى العالم والذي تم تأسيسه عام 1891.
وجاء في تقرير الشرطة الألمانية أن موظفي الأمن بالمعهد، اكتشفوا عدة أشخاص مساء أمس السبت، حاول أحدهم تحطيم النوافذ لإلقاء المواد الحارقة داخله، لكنه فشل.
وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار، وأوضحت أنه يتم البحث في دوافع الحادث وهل هي سياسية أم لا.
يشار إلى أن المعهد أصبح محل اهتمام كبير في ألمانيا مع ظهور كورونا كونه المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر الفيروس في البلاد.
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