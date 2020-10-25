وفد حمساوي للقاهرة.. قطار المصالحة يتحرك مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر وفد قيادي من حركة حماس، الأحد، قطاع غزة متوجها إلى القاهرة، لبحث المصالحة الفلسطينية والأوضاع في القطاع.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وروحي مشتهى، غادرا غزة للقاهرة.

وأوضح برهوم في بيان أن الحية ومشتهى سينضمان إلى وفد قيادي برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وبمشاركة عضو المكتب السياسي عزت الرشق.

وتستهدف الزيارة التباحث مع المسؤولين المصريين حول مسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحسب البيان.

وسيجري بحث دور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، والتطورات الحاصلة مع إسرائيل، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.