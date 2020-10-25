السودان يعلن التوصل مع إسرائيل لقرار بإنهاء "العداء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، اليوم الأحد، أنه توصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما.

وبحسب بيان للخارجية السودانية، فإن الاتفاق سيضمن بدء التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبتركيز أولي على الزراعة لصالح الشعبين.



ويجتمع وفدان من السودان وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة، للتفاوض على إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

كما اتفق البلدان، وفق البيان، على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة.

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وأشار البيان إلى أن القرار الذي جرى إعلانه في اجتماع تم يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضم رئيسي وزراء البلدين ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونبه البيان إلى أن الاجتماع شهد اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على ادماجه في المجتمع الدولي.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل على أن يستعيد السودان حصانته السيادية، وعلى الارتباط مع شركائه الدوليين لتخفيف أعباء ديونه، بما في ذلك إجراء مناقشات حول إعفائه وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية.

والتزمت الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب البيان، بمساعدة السودان في ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية، وفي محاربة الإرهاب والتطرف.