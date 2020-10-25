الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي لراديو الجيش إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقرت بالإجماع اتفاق إقامة علاقات مع البحرين اليوم الأحد. وأحالت الحكومة الإسرائيلية اتفاق إقامة العلاقات السلمية والدبلوماسية والودية مع البحرين إلى الكنيست (البرلمان)، بحسب بيان صدر عنها. ويتعين تصديق البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في مراسم بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول. وخلال جلستها الأسبوعية اليوم أقرت الحكومة أيضا اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات. Advertisements وكان الكنيست قد صادق على معاهدة السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة منتصف الشهر الجاري. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زار وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، المنامة يرافقه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. .

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