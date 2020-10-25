شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الصين ، اليوم الاحد ، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الى 85790 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابت عند 4634.



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها ، ان جميع تلك الحالات وافدة من الخارج..مشيرة الى انه تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي من دون أعراض .

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