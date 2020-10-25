شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني بعد ضربه من قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استشھد شاب فلسطیني من بلدة (یتما) جنوب نابلس ،الیوم الاحد، بعد الاعتداء علیھ من قوات الاحتلال الإسرائیلي.

Advertisements وقال مدیر مجمع فلسطین الطبي حامد البیتاوي في بیان لوزارة الصحة إن المعاینة الأولیة من الأطباء في المجمع الطبي أظھرت تعرض الشھید عامر صنوبر (18 عاما) لضرب مبرح على رقبتھ. واضاف البیتاوي ان "جثمان الشھید وصل الى المجمع فجر الیوم وكانت علامات عنف وضرب بادیة على رقبته من الخلف".

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