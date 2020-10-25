112932 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العُمانية ،اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 112932 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1174 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 99278 حالة ما يعادل نسبة 9ر87 % .



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 471 والمنومين في العناية المركزة 193 منومًا .

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