وزير إسرائيلي يتوقع حصول قطر على مقاتلات إف-35 الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (بي بي سي):
أشار وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى إمكانية حصول قطر على مقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة الأمريكية رغم معارضة بلاده لتلك الصفقة.
وكانت تقارير إخبارية أفادت بتقديم الدوحة طلبا لواشنطن من أجل شراء المقاتلات وهو الأمر الذي عارضه مسؤولون إسرائيليون لكونه سيخل بـ"التزام واشنطن بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة".
إلا أن يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، قال إنه "لا يحدوه شكٌ في أنها (قطر) تريد ذلك وستسعى لتحقيقه ببذل الأموال، وأنه عاجلاً أم آجلاً ستصل إلى مبتغاها".
وفي تصريحاته التي بثتها صحيفة "يديعت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أضاف الوزير "هذا افتراض يجب أن نأخذه في الاعتبار"، معتبرا أن الإدارة الأمريكية سترضخ في نهاية الأمر متعللة بـ"حماية مصالحها"، خاصة في مواجهة منافسيها اللذين ينازعوها على صدارة إنتاج وتسويق وبيع الأسلحة عالميا، مثل روسيا والصين.
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